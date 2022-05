Les événements annoncent la fin imminente d'Israël (CGRI)

Dans un communiqué publié à la veille de la Journée internationale du Qods, le Corps des gardiens de la révolution islamique a indiqué que les développements récents, en particulier le fait que les flammes de l'Intifada (soulèvement) ont traversé les murs intérieurs du régime, suggèrent que les jours du régime de Tel-Aviv sont comptés et que les occupants de la sainte al-Qods approchent rapidement de leur fin.

Il a salué la décision de l'imam Khomeiny de désigner le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan comme Journée internationale de Qods, décrivant l'initiative prudente et le mouvement historique comme un phénomène nouveau et une source de fierté pour la nation iranienne de jouer un rôle efficace dans le soutien de la nation palestinienne opprimée.

Le CGRI a souligné que les nations libres et en quête de justice ont uni leurs forces plus que jamais pour soutenir les Palestiniens opprimés, la cause palestinienne et la libération d'al-Qods.

« Les sionistes pensaient qu'ils pouvaient reléguer la question palestinienne et la cause d'al-Qods dans l'oubli en suivant des schémas sataniques tels que le soi-disant « accord du siècle » et la normalisation des liens avec certains pays arabes.

Ils avaient cependant tort et leur rêve de sécurité durable et permanente est maintenant brisé », indique le communiqué.

La déclaration a en outre souligné que le discours de résistance et de soutien aux États palestiniens selon lesquels la fin de l'occupation israélienne, l'expulsion des occupants, le retour des réfugiés palestiniens et des élections libres sont la seule solution à la question palestinienne.

Le CGRI a ensuite qualifié toute concession, y compris la normalisation des liens avec le régime tueur d'enfants d'Israël, d'acte de trahison, soulignant que de telles offres sont vouées à l'échec.

