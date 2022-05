Secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale : le bruit de l’écrasement des os du sionisme peut être entendu

Ali Shamkhani, se référant à la marche nationale du jour de Quds, a écrit dans un tweet : « Le jour de Quds était l’élément destructeur de la guerre cognitive de l'ennemi. L'appel de Khomeiny à la liberté et à l'oppression a pénétré plus profondément que jamais dans les profondeurs du cœur des amoureux de la révolution islamique. »

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale a ajouté : « Le bruit de l’écrasement des os du sionisme international se fait entendre de plus en plus fort. »

Le défunt Imam Khomeiny, père fondateur de la République islamique d’Iran (Que sa demeure soit au Paradis), a nommé le dernier vendredi du mois de Ramadan, « Journée mondiale de Qods ». L’initiative qui marque la solidarité des Musulmans avec les Palestiniens opprimés.

Le 29 avril 2022, la journée mondiale de Qods a été tenue en Iran et partout dans le monde. La marche de cette année était très marquée par la relance de la résistance dans les zones d’occupation dites 1948 et 1967. Selon les experts internationaux, les conditions sécuritaires et socio-politiques sont très critiques pour la survie du régime sioniste.