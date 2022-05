Aujourd'hui, la Résistance est à « son meilleur » dans la région (AmirAbdollahian)

Téhéran - IRNA – « Aujourd'hui, la Résistance est à son meilleur état dans la région, au Liban et en Palestine, et le régime sioniste est dans sa position la plus faible », a déclaré ce vendredi le Ministre iranien des Affaires étrangères.

Selon l'IRNA, le très haut diplomate iranien, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré aux journalistes lors de la marche de la Journée de Qods, ce vendredi 29 avril : « Nous condamnons les actions récentes du régime sioniste et la profanation de la mosquée d'al-Aqsa. Nous avons agi au cours des trois dernières semaines pour des mesures diplomatiques très strictes pour régler ce problème. » « Nous avons demandé au Secrétaire général de la Conférence islamique, en coordination avec certains ministres des Affaires étrangères des pays islamiques, de tenir une réunion d'urgence. Cette réunion se tiendra la semaine prochaine au niveau des représentants spéciaux et des ambassadeurs des pays islamiques à Djeddah au Secrétariat de la Conférence islamique », a-t-il indiqué. « Heureusement, nos ambassadeurs sont installés auprès de l'OCI (Organisation de l'Organisation de la coopération islamique) basée en Arabie Saoudite depuis environ trois mois », a-t-il déclaré avant d'ajouter : « La République islamique d'Iran aura une présence active et j'espère que nous pourrons également tenir cette réunion au niveau des ministres des affaires étrangères. » Il a poursuivi : « En consultation avec les ministres des Affaires étrangères des pays musulmans et des pays non-musulmans pro-palestiniens, nous avons pu sensibiliser nos interlocuteurs à cette question. J'espère qu'une action sérieuse sera entreprise à cet égard, même après le mois sacré du Ramadan ». Le chef de la diplomatie iranienne a conclu : « Le point important c'est qu'aujourd'hui la Résistance est vraiment à son meilleur dans la région, au Liban et en Palestine, et le régime sioniste est dans sa position la plus faible ».