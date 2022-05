Le projet de normalisation des relations avec Israël n'assure pas la sécurité des occupants (Hamas)

Chaque année, lors de la Journée mondiale d'Al-Qods, nous soulignons qu'Al-Qods est une boussole, un pointeur et un phare pour les peuples épris de liberté dans les pays arabes et islamiques, et tous les peuples épris de liberté devraient accroître leur soutien et leurs efforts pour la libération de les terres du peuple palestinien », a déclaré un porte-parole du mouvement palestinien Hamas.

A la veille de la Journée mondiale d'Al-Qods, nous remercions les pays et les peuples qui soutiennent la cause de la Palestine et sont de vrais partisans du peuple palestinien, a ajouté Abdullatif al-Kanou.

Il a également souligné que le Mouvement de la Résistance est pleinement préparé à toute bataille avec les occupants. Aujourd'hui, la résistance palestinienne est prête à faire face à toute agression et à s'engager dans n'importe quelle bataille avec le régime sioniste, a-t-il déclaré.

