Iran : le commerce de 37,2 milliards de dollars avec les membres de Shanghai

Selon l'IRNA, le porte-parole des douanes iraniennes a déclaré : « le commerce de l'Iran avec les pays membres de l’organisation de coopération de Shanghai (OCS) en 1400 du calendrier iranien a atteint 54 millions 856 000 tonnes de marchandises d'une valeur de 37 milliards et 168 millions de dollars, soit une augmentation de 33 % par rapport à l'année dernière. »

« La part des exportations vers les pays membres de cette organisation, en 1400, était de 45 millions et 349 mille tonnes d'une valeur de 20 milliards et 596 millions de dollars, ce qui a augmenté de 41% par rapport à la même période l'an dernier » a-t-il ajouté.

« Les importations de l'Iran en provenance des pays membres de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), en 1400 du calendrier iranien, étaient 9 millions et 507 000 tonnes de marchandises d'une valeur de 16 milliards et 572 millions de dollars, ce qui a augmenté de 24% par rapport à la même période l'an dernier » a noté le porte-parole des douanes de la République islamique d’Iran.

Concernant les exportations de l’Iran vers 11 pays membres ou observateurs de Shanghai, le porte-parole des douanes a précisé : « La Chine avec plus de 14 milliards et 323 millions de dollars et une croissance de 58 %, l'Afghanistan avec 1 milliard et 839 millions de dollars et une baisse de 20 % et l'Inde avec 1 milliard et 817 millions de dollars et une croissance de 42 % étaient les trois principales destinations des marchandises iraniennes exportées vers les pays membres de l'OCS. »

« Le Pakistan avec 1,261 milliard de dollars et une croissance de 24 %, la Russie avec 579 millions de dollars et une croissance de 15 %, l'Ouzbékistan avec 402 millions de dollars et une croissance de 146 %, le Kazakhstan avec 187 millions de dollars et une croissance de 11 %, le Tadjikistan avec 91,6 millions de dollars et une croissance de 459%, le Kirghizistan avec 79 millions de dollars et une croissance de 72%, la Biélorussie avec 17 millions de dollars et une baisse de 19% et la Mongolie avec 566 mille dollars et une croissance de 37% étaient dans les rangs suivants, respectivement » a-t-il poursuivi.

Concernant les importations iraniennes en provenance de l'Organisation de coopération de Shanghai, le porte-parole des douanes a précisé : « La Chine avec 12 milliards et 744 millions de dollars de marchandises vers l'Iran et une croissance de 29 %, la Russie avec 1 milliard et 665 millions de dollars et une croissance de 56 % et l'Inde avec 1 milliard et 584 millions de dollars et une baisse de 26 %, étaient les trois fournisseurs de marchandises à l'Iran parmi les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai en 1400. »

« Pakistan avec 312 millions de dollars de ventes et croissance de 76%, Ouzbékistan avec 115 millions de dollars et croissance de 26%, Kazakhstan avec 78 millions de dollars et croissance de 108%, Tadjikistan avec 39 millions de dollars et croissance de 439%, Afghanistan avec 21 millions de dollars millions et une croissance de 407% , Biélorussie avec 10 millions de dollars et une croissance de 9%, Kirghizistan avec 3 millions de dollars et une baisse de 45% et Mongolie avec 2,7 millions de dollars et une croissance de 10% étaient dans les rangs suivants, respectivement » a-t-il indiqué.

L’Iran est devenue membre de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) après que sa candidature a été approuvée le 17 septembre 2021.

