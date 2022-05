Les manifestations de la fête du Travail à Paris ont tourné à la violence

Les syndicats et les organisations étudiantes ont mené des manifestations contre Emmanuel Macron avec des revendications d'augmentations de salaire, de soutien aux services publics et de politiques climatiques plus adaptatives.

Quelques affrontements entre la police parisienne et les jeunes vêtus de noir, et de nombreux magasins auraient été détruits et incendiés à certains endroits. Certains manifestants ont brisé la vitre de la banque et écrit des messages anticapitalistes à l'entrée des restaurants McDonald's. La police a également lancé des gaz lacrymogènes dans certaines rues.

Entre-temps, une vidéo d'un affrontement entre un manifestant et les pompiers a été largement diffusée et a provoqué des réactions. Cette vidéo montre un pompier essayant d'éteindre un incendie, mais quelqu'un a essayé de l'arrêter, mais le pompier a essayé de faire son travail sans se faire remarquer. A ce moment, le manifestant est touché à plusieurs reprises par des feux d'artifice.

Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmann a qualifié ceux qui ont détruit et incendié des lieux publics de « voyous » qui ont commis des « violences inacceptables ». Il a exprimé son plein soutien à la police.

Les manifestations du 1er mai ont également lieu alors que les partis de gauche en France cherchent à parvenir à un accord avant les élections législatives de juin. Jean-Luc Melanchon, qui a été battu au premier tour de l'élection présidentielle française, à une courte distance de Marine Le Pen, a appelé, lors d'un rassemblement à Paris, à un accord entre les partis de gauche.

Les syndicats ont annoncé que 150 000 personnes avaient pris part à la marche de la fête du travail rien qu'à Paris. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans les grandes villes françaises telles que Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lyon et Strasbourg.