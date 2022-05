Le Ministre iranien du Pétrole rencontre le Président vénézuélien

Selon IRNA citant un rapport de la chaîne qatari Al Jazeera, le président vénézuélien et le ministre iranien du Pétrole se sont rencontrés ce mardi 3 mai pour discuter des moyens de surmonter l'impact des sanctions américaines contre les deux pays.

Dans un message twitter, le Président vénézuélien, Nicolas Maduro, faisant référence à sa rencontre « constructive » avec le ministre iranien du Pétrole, Javad Oji, a déclaré que les deux parties s’étaient penchées sur « des initiatives » pour renforcer les « relations fraternelles » et « coopérer sur les questions énergétiques ».

La télévision d'État vénézuélienne a également diffusé des images de la réunion au palais présidentiel de Miraflores.

Selon un communiqué publié par le ministère vénézuélien du Pétrole, le ministre iranien avait précédemment rencontré son homologue vénézuélien Tareck El Aissami pour discuter des moyens et mécanismes visant à surmonter les mesures coercitives unilatérales imposées par le gouvernement américain et ses alliés. Aucun autre détail n'a été publié sur la réunion.

La visite de Javad Oji au Venezuela, le pays qui possède les plus grandes réserves de pétrole brut au monde, est intervenue quelques semaines seulement après que des responsables américains et vénézuéliens se sont rencontrés au milieu de la hausse des prix mondiaux du pétrole brut provoquée par la guerre en Ukraine.

En mars, la délégation américaine a tenu une réunion discrète avec Nicolas Maduro.

D'autre part, l'Iran, l'un des principaux producteurs de pétrole, a annoncé le mois dernier que sa capacité de production était revenue aux niveaux d'avant les sanctions américaines imposées par Donald Trump en 2018 (après le retrait unilatéral de l’ex-président américain de l’accord nucléaire de 2015 (JCPOA).

Les relations bilatérales entre les deux grands pays producteurs de pétrole du monde ne cessent de se renforcer depuis 1999 grâce aux soutiens du défunt dirigeant socialiste « Hugo Chavez » et de son successeur, Nicolas Maduro.

Victimes de strictes sanctions américaines, le pays d’Amérique latine, est un allié de l'Iran, de la Russie et de la Chine. En 2020, l'Iran a envoyé de l'aide par deux navires pour faire face à ses pénuries intérieures, et la même année, l’Ex-ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a annoncé que Téhéran resterait aux côtés du Venezuela et le soutiendrait.

Le Ministre iranien du Pétrole s'est rendu à Caracas, en vue de renforcer la coopération énergétique entre l'Iran et le Venezuela.

Selon le média américain Bloomberg, Javad Owji est arrivé à Caracas samedi, à la tête d’une délégation.

Ils ont visité un complexe de raffinerie avec Asdrubal Chavez, le chef de la compagnie nationale du Pétrole vénézuélienne.

Les deux parties devraient signer plusieurs accords dans le domaine de l'énergie.

L'Iran et le Venezuela ont renforcé leur coopération car tous deux sont victimes de sanctions américaines unilatérales.

Le Venezuela importe du condensat depuis l'Iran, qui est très important dans le processus de raffinage du pétrole.

Téhéran a également fourni des produits raffinés, des pièces de rechange et des ingénieurs à Caracas afin de stimuler son industrie pétrolière frappée par les sanctions.

