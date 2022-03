Exclusive: vers le renforcement des coopérations pétrogazières Iran-Qatar

Il devrait que le ministre iranien du pétrole Javad Owji rencontre son homologue qatari en marge du Forum des pays exportateurs de gaz se tiendra la semaine prochaine au Qatar, a annoncé jeudi une source au correspondant économique d'IRNA.

Des positions communes dans le commerce du gaz et les marchés mondiaux, et de la création de sociétés conjointes fondées sur la connaissance dans le domaine du pétrole et de l'énergie seraient des axes prioritaires des négociations entre les deux ministres.

La source du ministère du Pétrole a également déclaré qu'ils devraient discuter de la formation d'un groupe de travail conjoint pour étudier le réservoir du champ gazier du Pars du Sud.

La source a également noté que la formation des ressources humaines et l'exportation des services techniques et d'ingénierie de l'Iran vers le Qatar seront également incluses dans les discussions des deux ministres.

Le GECF se compose de l'Algérie, de la Bolivie, de l'Égypte, de la Guinée équatoriale, de l'Iran, de la Libye, du Nigeria, du Qatar, de la Russie, de Trinité-et-Tobago, du Venezuela et d'Oman qui ont produit 42 % du gaz mondial et possèdent 70 % des réserves mondiales de gaz. L'organisation exploite également 38 % du transit mondial par gazoduc et 85 % du commerce mondial de GNL.