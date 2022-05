Tourisme: les potentiels iraniens seront présentés à l'OCE lors de l'événement international Sari 2022

Selon le correspondant de l'IRNA, la cérémonie d'ouverture de l'événement international Sari 2022 se tiendra officiellement le 10 mai 2022, avec la présence des ambassadeurs des pays membres de l'OCE (Organisation de Coopération Economique) ainsi que ses responsables.

Mahdi Izadi a déclaré jeudi à l’IRNA que la présentation des potentiels touristiques nationaux de l'Iran est l'un des programmes des nuits culturelles de Sari 2022. Il se déroule sous le titre de « Nuits printanières d'Iran » et se concentre sur la présentation de la fleur d’oranger, et de l'eau de rose d'Iran ainsi que d’autres potentiels culturels et touristiques des tribus iraniens.

Il a ajouté : « Dans ce programme culturel, nous cherchons à présenter les capacités touristiques moins connues du Mazandaran et de l'Iran, ainsi qu'à aider à promouvoir ces potentiels pour attirer les touristes et accroître les opportunités économiques liées au tourisme ».

Izadi a poursuivi : « La cérémonie d'ouverture de l'événement Sari 2022, axée sur la même approche, doit avoir lieu pour présenter les trois attractions économiques importantes de la province Mazandaran et de l'Iran à savoir : La fleur d’oranger, l’eau de rose et la culture chez divers peuples et ethnies iraniens. Il s’agit de trois attractions qui ont un très bon potentiel économique et peuvent être utilisées pour attirer les touristes et contribuer aussi à la prospérité de l'économie locale dans les zones potentielles de la province et du pays.

La désignation de la ville de Sari (Chef-lieu de la province de Mazandaran au nord de l’Iran) pour devenir la capitale touristique d'OCE et accueillir par conséquent l’événement touristico-culturel sous le thème de « Sari 2022 » a été proposé en 2019 au Patrimoine culturel national par les autorités compétentes provinciales. La même année et quelques mois plus tard, cette proposition a été approuvée par les Ministres du Tourisme des États membres de l'OCE au Tadjikistan.

