Le directeur général du CICR se rend en Iran

Selon le bureau du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Téhéran, Robert Mardini, directeur général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), doit assister au 100e anniversaire de la fondation de la Société iranienne du Croissant-Rouge, qui coïncide avec la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (8 mai).

Au cours de la visite, le directeur Général du CICR discutera de questions humanitaires en Iran et dans la région avec des responsables iraniens.

Le 8 mai, date anniversaire de la naissance d’Henry Dunant, né le 8 mai 1828, marque chaque année la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Une journée dédiée au personnel et aux volontaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui aident, soutiennent et accompagnent partout dans le monde, au quotidien, les personnes touchées par des crises et des catastrophes et tout particulièrement, depuis plusieurs mois, par la COVID-19.

