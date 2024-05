La République islamique d'Iran n'a jamais déclenché de guerre contre le régime israélien (envoyé iranien)

Dans une lettre adressée au président périodique du Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, Iravani a rejeté les affirmations non fondées et les références inappropriées contre la République islamique d'Iran dans la lettre datée du 8 avril 2024, adressée par le représentant du régime israélien aux Nations Unies au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité (S/2024).

L’action entreprise par la République islamique d'Iran le 13 avril 2024 l'a été dans l'exercice de son droit naturel à la légitime défense, tel qu'il est énoncé à l'Article 51 de la Charte des Nations Unies, et en réponse aux agressions militaires récurrentes d'Israël, en particulier à son attaque armée du 1er avril 2024 contre les locaux diplomatiques iraniens, au mépris de l'Article 2 (4) de la Charte des Nations Unies, a expliqué Iravani.

La République islamique d'Iran n'a jamais déclenché de guerre contre le régime israélien et n'a pas l'intention de le faire à l'avenir ; toutefois, elle se réserve le droit inhérent au droit international de répondre à tout recours à la force ou à tout acte d'agression contre sa souveraineté, son intégrité territoriale, sa sécurité et ses intérêts nationaux, a affirmé Amir Saeed Iravani.

Le diplomate iranien a enfin demander de faire circuler la lettre en tant que document du Conseil de sécurité.