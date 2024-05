Un centre international de formation nucléaire sera ouvert à Ispahan

S'exprimant lors de la première conférence internationale sur la science et la technologie nucléaires et de la 30e conférence nucléaire nationale qui ont débuté à Ispahan lundi, le directeur de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), Mohammad Eslami, a déclaré : « Comme de nombreux autres pays, l'Iran est résolu à développer la technologie nucléaire. Aujourd'hui, alors que le monde est confronté au changement climatique et que la volonté collective des pays est de réduire à zéro les émissions de carbone d'ici 2050, l'Organisation de l'énergie atomique travaille à un rythme accéléré pour développer la technologie nucléaire afin de parvenir à une énergie propre et durable».

« L'Iran a prévu d'atteindre 20 000 mégawatts d'énergie nucléaire d'ici 2040 et mettra en œuvre ces plans sur les côtes nord et sud du pays », a-t-il déclaré, ajoutant que « nous invitons les pays et les institutions qui sont prêts à investir dans ce domaine ».

Il a souligné que la coopération avec l'agence nucléaire des Nations unies était l'un des principaux objectifs de Téhéran, citant les rapports de l'AIEA qui indiquent que l'agence effectue 22 % de ses inspections globales en Iran.

« Un tel niveau d'inspection n'a jamais été effectué dans aucun autre pays au cours de l'histoire », a déclaré Eslami.