Aujourd'hui, en Occident, nous assistons à un conflit clair entre l'honneur et le mal (Raïssi)

S'exprimant lors de la réunion du cabinet dimanche après-midi, le président Raïssi a exprimé son profond regret pour ce qui s'est passé ces derniers jours dans les milieux universitaires d'Amérique et de certains pays occidentaux, la violation du caractère sacré des étudiants, des professeurs, des universités, des centres scientifiques et de recherche, de la loi, de la liberté d'expression, de la liberté de la plume et de la défense des droits de l'homme comme des tragédies, qui ont révélé au monde le vrai visage de la civilisation occidentale et ont prouvé la justesse des positions de la République islamique d'Iran selon lesquelles les affirmations de l'Occident concernant la défense des droits de l'homme et de la liberté sont fausses.

Les Occidentaux, en cachant leur visage autoritaire et hostile aux droits de l'homme derrière des slogans trompeurs, se sont positionnés comme les défenseurs de ces valeurs, a précisé le président.

Selon le président, les événements de Gaza ont fait tomber le rideau sur ce visage des Occidentaux et nous assistons aujourd'hui au conflit entre le courant d'honneur et la classe d'étudiants bien informés et perspicaces et le flux de méchanceté des dirigeants occidentaux qui sont des agresseurs de la loi et des droits et libertés de l'homme.

Se référant aux courants scientifiques et culturels de la République islamique d'Iran, Raïssi a exprimé l'espoir que le message de solidarité et de soutien des étudiants et des professeurs de notre pays atteindra le récent mouvement des étudiants et des professeurs américains et occidentaux, et les aidera à devenir plus forts dans la défense des droits de la nation palestinienne opprimée et puissante.