L'Iran condamne fermement l'attaque sioniste contre Rafah

« L'attaque de cette zone, malgré tous les avertissements internationaux et la forte opposition de la communauté internationale, montre l'avidité d'un régime voyou qui ne respecte aucune norme internationale et constitue certainement une menace majeure pour la paix et la sécurité internationales », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères.

« Le régime sioniste a mené cette action dans le but de contrecarrer les efforts internationaux visant à arrêter la guerre et à mettre fin au génocide à Gaza, afin de protéger les intérêts individuels et collectifs des criminels sionistes », a déclaré M. Kanani.

Comme nous l'avons déclaré à maintes reprises, la clé de la paix et de la sécurité régionales réside dans l'arrêt immédiat et inconditionnel de la guerre contre le peuple palestinien opprimé à Gaza et en Cisjordanie. Tous les acteurs internationaux devraient faire pression sur l'entité sioniste pour atteindre cet objectif, a souligné Kanani.

Il ne fait aucun doute que la responsabilité des crimes et des effusions de sang en cours, en particulier dans la région de Rafah, incombe au régime sioniste tueuse d'enfants et à son principal soutien, l'administration américaine, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, demandant que ces criminels soient tenus pour responsables de leurs actes.

« La République islamique d'Iran appelle une nouvelle fois les institutions juridiques et judiciaires internationales à accélérer le processus de traitement des crimes contre l'humanité commis par les autorités du régime sioniste d'apartheid, à les traduire en justice et à les punir », a déclaré Kanani.