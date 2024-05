Aucun des groupes de résistance n'a été impliqué dans l'action légitime de l'Iran contre le régime sioniste (Téhéran)

L'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Amir Saïd Iravani a déclaré : « La présente correspondance a été écrite en réponse à la lettre datée du 19 avril 2024 du représentant du régime israélien aux Nations Unies. Dans cette lettre, le représentant du régime israélien a une nouvelle fois lancé des accusations fausses et sans fondement contre la République islamique d'Iran en recourant à de fausses informations. Outre la précédente correspondance de la République islamique d'Iran datée des 13 et 30 avril 2024 (S/2024/305-S/2024/349), je voudrais souligner les points suivants. »

« La République islamique d'Iran rejette catégoriquement toutes les accusations infondées contenues dans ladite lettre. Contrairement à ces allégations infondées, la République islamique d’Iran a toujours respecté le droit international, adhéré aux principes de la Charte des Nations Unies et suivi les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Dans sa correspondance précédente des 13 et 30 avril 2024 (S/2024/305-S/2024/349), la République islamique d'Iran a clairement déclaré que l'action du 13 avril 2024 avait été directement et officiellement menée par l'Iran en réponse aux agressions militaires répétées du régime israélien, notamment l'attaque militaire de ce régime le 1er avril 2024 contre les lieux diplomatiques iraniens à Damas, la capitale de la Syrie. L’action de la République islamique d’Iran a été nécessaire, légitime et tout à fait conforme à son droit inhérent à se défendre en vertu de la Charte des Nations Unies. »

« Cette action a été menée uniquement contre des cibles militaires, avec précaution et avec préavis afin d'éviter de nuire aux civils » a indiqué Iravani.

« Aucun des groupes de résistance n’a été impliqué dans l’action légitime de la République islamique d’Iran contre le régime israélien et toute allégation à cet égard est rejetée » a souligné l'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies.