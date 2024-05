Les Etats-Unis ont organisé le plan visant à cibler le point de passage de Rafah (chef du mouvement Ansarallah)

Dans un discours prononcé jeudi après-midi sur les derniers développements de l'agression sioniste contre Gaza, M. Al-Houthi a déclaré qu'il n'existait pas de décompte précis des victimes dans la bande de Gaza.

Il a déclaré : « Depuis le début, les Américains ont conçu leurs armes de manière à ce qu'elles détruisent les villes et tuent la population en masse, et la stratégie et les tactiques de guerre américaines placent les villes et leur population civile dans le cercle de ciblage.

Le commandant d'Ansarallah a souligné que les Etats-Unis ont organisé le plan visant à cibler le point de passage de Rafah et a fourni à l'ennemi israélien toutes les formes de soutien, soulignant qu'Israël cherche à infliger les souffrances les plus graves et les plus cruelles aux Palestiniens, une situation qui reflète la tendance criminelle de l'ennemi.

Il a souligné que de nombreuses familles palestiniennes ont été déplacées plus de cinq fois au cours de l'agression, sous l'œil vigilant de la communauté internationale et de ses organisations, notant que l'ennemi israélien surveille les personnes déplacées lorsqu'elles se déplacent d'une zone à l'autre afin de les tuer en masse.

Il a souligné que la tragédie de Gaza coïncidait cette semaine avec le 76e anniversaire de la Nakba, lorsque la Grande-Bretagne a permis aux Juifs d'occuper la Palestine, expliquant que les Britanniques ont permis aux Juifs d'occuper la Palestine par leurs crimes, en ciblant les Palestiniens libres et en empêchant tout mouvement de libération.