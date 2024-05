Cisjordanie occupée : le nombre de Palestiniens arrêtés dépasse 8 745 depuis le 7 octobre dernier

Les forces d’occupation israéliennes ont procédé depuis hier jusqu'à ce matin à des arrestations qui ont touché au moins 20 Palestiniens de diverses zones de la Cisjordanie occupée, dont deux enfants et des prisonniers libérés, selon la Société des prisonniers palestiniens et la Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers, a rapporte l’agence de presse palestinienne wafa.

Selon le communiqué, les forces d'occupation israéliennes continuent de mener de vastes campagnes d'arrestation impliquant des raids, des actes de torture, des passages à tabac brutaux, des menaces contre les détenus et leurs familles, des assassinats délibérés et la destruction de maisons civiles.

Depuis le 7 octobre 2023, le nombre total d'arrestations a dépassé 8 745, y compris ceux arrêtés à leur domicile, aux points de contrôle militaires, ceux qui se sont rendus sous la pression et ceux pris en otages par les autorités israéliennes.

Ces arrestations se sont intensifiées d'une manière sans précédent après le 7 octobre, et touchent tous les segments de la société des enfants, des femmes, des personnes âgées et malades.