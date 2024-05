Le Hezbollah a utilisé pour la première fois un drone armé de missiles S-5 contre Israël

La résistance libanaise a déclaré dans un communiqué : En soutien à notre peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance vaillante et honorable, la Résistance islamique a attaqué jeudi à 13h38 le site de Metulla, sa garnison et ses véhicules avec une marche offensive armée de missiles « S5 » numéro 2, et lorsqu'elle a atteint le point spécifié, elle a tiré ses missiles sur l'un de ses véhicules et les éléments rassemblés autour d'elle et les a fait entre morts et blessés, puis a terminé son attaque sur la cible spécifiée pour elle et l'a touchée avec précision.