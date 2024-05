L'Iran obtient 34 places pour les JO Paris 2024

Téhéran (IRNA)- Le contingent iranien pour les Jeux olympiques de Paris 2024 s'est agrandi à 34 athlètes à l’issue des championnats asiatiques de lutte 2024 et de la régate de qualification olympique et paralympique asiatique et océanienne 2024 pour l’aviron.

Ce dimanche, la pongiste iranienne Nima Alamiyan s'est qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris 2024 en remportant la médaille d'or lors de la qualification olympique régionale pour l'Asie centrale tenue à Tachkent. En plus, la joueuse de tennis de table Neda Shahsavari, qui a battu la Kazakhstanaise Sarvinoz Mirkadirova 4-3 lors de la qualification olympique régionale pour l'Asie centrale, représentera l'Iran aux Jeux olympiques de 2024. Ainsi, le contingent iranien pour les Jeux olympiques de Paris 2024 s'est déjà agrandi à 34 athlètes L’Iran comptera sur ses représentants aux JO Paris 2024 dans les épreuves ci-dessous : Lutte libre (5), Lutte gréco-romaine (6), Tir (4), Escrime (4), Cyclisme (1 wild card), Haltérophilie (2), Taekwondo (4), Aviron (5), Gymnastique (1).