L'envoyé iranien écrit une lettre à l'ONU et au Conseil de sécurité des Nations unies à la suite du martyre du président Raïssi et du ministre des Affaires étrangères

Nous pensons que les Nations unies se joindront à nous pour honorer leur mémoire et soutenir les principes qu'ils ont défendus sans relâche. Votre soutien et celui de la communauté internationale sont très importants pour tenter de surmonter cette catastrophe et poursuivre sur la voie de la paix et du développement, a déclaré M. Iravani dans sa lettre.

Dans un message publié lundi, le Guide a annoncé cinq jours de deuil national.

Conformément à l'article 131 de la Constitution, le vice-président Mohammad Mokhber assume la gestion du pouvoir exécutif, a déclaré le dirigeant.

L'ayatollah Khamenei a demandé à Mokhber d'organiser l'élection d'un nouveau président dans un délai maximum de 50 jours, en coopération avec les deux autres chefs des trois branches du gouvernement.

Le président iranien, le ministre des affaires étrangères et la délégation qui les accompagnait ont perdu la vie lorsque l'hélicoptère qui les transportait s'est écrasé dimanche dans la province de l'Azarbaïdjan oriental, dans le nord-ouest du pays, en raison de conditions météorologiques difficiles. Leurs corps ont été retrouvés lundi après une longue nuit de recherches.