Le chef d'état-major des forces armées ordonne une enquête sur l’accident d’hélicoptère du président Raïssi

Suite à l'incident malheureux du martyre du président iranien Ebrahim Raïssi et de la délégation qui l'accompagnait, le général de division Mohammad Bagheri a envoyé une délégation de haut rang dans l'Azerbaïdjan oriental sous la responsabilité du général Ali Abdollahi, coordinateur adjoint de l'état-major général des forces armées de la République islamique d'Iran, ainsi que des experts techniques du pays et de l'armée pour enquêter sur les causes de l'accident de l'hélicoptère.