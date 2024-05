Le peuple iranien utilisera cet incident amer comme une opportunité (l’ayatollah Khamenei)

Lors d'une réunion avec Nabih Berri, de la Chambre des députés du Liban, l'Ayatollah Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, a exprimé son appréciation pour la compassion du gouvernement et du peuple libanais dans cet incident amer et lourd, et a déclaré : « L’annonce du deuil public au Liban montre la complétude de la camaraderie entre les deux pays, et nous considérons notre relation avec nos frères libanais et M. Sayed Hassan Nasrallah comme une parenté et une fraternité. »

L'Ayatollah Khamenei a souligné que le martyre du président Raïssi était une perte lourde et difficile pour nous, mais par la grâce de Dieu, le peuple iranien utilisera cet incident amer comme une opportunité, comme cela a été le cas ces dernières années lorsque des événements difficiles se sont transformés en opportunités.

Faisant référence au mouvement de la nation iranienne lors des funérailles du défunt Président et de ses compagnons, le Guide suprême de la Révolution islamique a ajouté : « Grâce à Dieu, notre nation est une nation debout et éveillée, et notre confiance en Dieu le Tout-Puissant est également grande, et si Dieu le veut, la nation iranienne bénéficiera de cet incident ».

L'Ayatollah Khamenei a également exprimé sa satisfaction quant à la solidarité existante entre les groupes de Résistance au Liban et a confirmé les propos de M. Nabih Berri concernant la guerre de "l'existence" dans la région et a ajouté : « La situation actuelle dans la région est telle qu'elle est devenue une situation de vie ou de mort pour l’ennemi sioniste et également pour le Front de la Vérité ».

Le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné : « L'entrée du Liban dans les récents événements de Palestine et de Gaza a eu un effet profond, et si cela n'avait pas eu lieu, les plus grands dommages auraient certainement été infligés au Liban lui-même ».

Lors de cette réunion, Président de la Chambre des députés du Liban, M. Nabih Berri, a exprimé la profonde tristesse de la nation et du gouvernement libanais face au récent incident et a déclaré : « Nous considérons la blessure infligée aux frères iraniens comme notre blessure, et c'était de notre devoir de d'être présents à Téhéran pour représenter le gouvernement et la nation libanais ».

Faisant référence aux conditions de la région et à la guerre à Gaza, M. Nabih Berri l'a qualifiée de guerre « d'existence » et a ajouté : « Le Liban ne peut pas rester silencieux face aux massacres de la population de Gaza, et pour cette raison, La résistance libanaise est entrée sur le terrain pour aider la population de Gaza et nous croyons que la première condition du changement de la situation existante est la cessation de la guerre à Gaza ».