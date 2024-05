L’ayatollah Khamenei assure que le mouvement du pays se poursuivra malgré la perte du président Raïssi

Concernant la situation dans la région et les efforts des ennemis pour détruire la stabilité et le calme dans la région, le Leader a estimé que « les pays de la région n'ont pas d'autre choix que de coopérer et de se comprendre ».

Pour sa part, Tamim bin Hamad Al Thani a présenté ses condoléances à l'occasion du décès du président de la République islamique d'Iran et de ses compagnons et a estimé que « les relations entre l'Iran et le Qatar ont toujours été solides et que cette trajectoire sera maintenue ».

L'émir du Qatar a estimé que la collaboration et la cohésion entre les pays de la région étaient le meilleur moyen de faire face aux menaces qui pèsent sur la région. « Nous ne fixons aucune limite à l'expansion des relations avec l'Iran », a-t-il ajouté.