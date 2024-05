L'ambassadeur d’Iran auprès des Nations unies remercie les pays d'avoir sympathisé avec l'Iran à l'occasion du martyre du président Raïssi

S'adressant à l'Assemblée générale des Nations unies, dans le cadre de l'ordre du jour de la 14e session intitulée « Culture de la paix », jeudi, l'ambassadeur d’Iran auprès des Nations unies tout d'abord exprimer sa profonde gratitude aux nombreuses délégations, missions permanentes, organisations internationales et groupes régionaux qui, à différents niveaux, ont exprimé leurs condoléances et leur sympathie au peuple et au gouvernement de la République islamique d'Iran endeuillés par la perte du président et du ministre des affaires étrangères.

M. Raïssi et M. AmirAbdollahian, ainsi que leurs compagnons décédés, étaient très respectés et aimés du peuple iranien. Les efforts inlassables qu'ils ont déployés au service du peuple iranien sont exemplaires de leur dévouement à leur nation bien-aimée. Leur contribution au développement, à la dignité humaine, à la coopération ainsi qu'au renforcement de la paix et de la sécurité et des relations amicales dans la région et au-delà, restera dans les mémoires, a ajouté le diplomate iranien.