La résistance a humilié le régime sioniste (ministre iranien des affaires étrangères par intérim)

Le ministre des affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri, a rencontré, jeudi, les dirigeants des groupes de résistance palestiniens Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Mouvement de résistance islamique (Hamas), Mohammad al-Hindi, secrétaire général adjoint du Mouvement du Jihad islamique en Palestine, et Jamil Mazhar, secrétaire général adjoint du Front populaire de libération de la Palestine, accompagnés d'un certain nombre de membres de ces trois factions, qui sont en visite à Téhéran pour participer à la cérémonie funéraire du président martyr, l'ayatollah Ebrahim Raïssi, du ministre des affaires étrangères martyr, Hossein Amir Abdollahian, et de leurs compagnons.

Les dirigeants de la résistance palestinienne ont salué la mémoire du martyr Amir Abdollahian et ont noté son intérêt particulier et son activité dans la défense des droits du peuple palestinien dans les réunions et conférences régionales et internationales, et ont apprécié les efforts du martyr Amir Abdollahian dans la construction de ponts avec les pays arabes et islamiques.

Le ministre des affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri, a salué la résistance courageuse du peuple palestinien contre le régime sioniste. Il a souligné que la résistance n'est pas un slogan ou une tactique, mais une cause fondée sur des éléments réels et que, par conséquent, lors de l'agression lancée par les envahisseurs armés des armes les plus modernes et les plus meurtrières contre le peuple opprimé et compétent de Gaza, c'est le peuple palestinien qui a brandi l'étendard de la fierté, de l'indépendance et de la compétence.

Bagheri a fait référence à l'approche de principe et aux efforts de l'Ayatollah Raïssi et d'Amir Abdollahian pour soutenir les justes droits du peuple palestinien et de la résistance, affirmant que la République islamique d'Iran fera de son mieux pour défendre le peuple palestinien opprimé et la résistance légitime contre l'occupation sioniste et pour mettre fin aux crimes de l'entité sioniste à l'encontre du peuple palestinien opprimé.