La cérémonie commémorative du président martyr Raïssi et de ses compagnons s’est tenue à Londres

Lors de cette cérémonie, qui s'est tenue, vendredi (24 mai), au Centre culturel Diwan Al-Kafil, le chargé d'affaires de l'ambassade iranien à Londres, l'ambassadeur d'Irak en Angleterre, des universitaires, des religieux et des chefs de centres islamiques, des résidents iraniens ont été présent.

Les ambassadeurs et diplomates de dizaines de pays étrangers ont signé le livre de condoléances, depuis mardi dernier, à l'ambassade iranien à Londres, pour la mort en martyre du président iranien Ebrahim Raïssi et leurs honorables compagnons, qui ont perdu la vie dans un accident d’hélicoptère, au nord-ouest de l’Iran.

Vendredi, un certain nombre d'érudits juifs vivant en Angleterre sont venus à l'ambassade iranien à Londres pour présenter leurs condoléances et rendre hommage au défunt président iranien Ebrahim Raïssi et ont signé le livre de condoléances.

Ce samedi, un rassemblement est prévu pour rendre hommage au président martyr Ebrahim Raïssi, au ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian et à leurs honorables compagnons, devant l'ambassade iranien à Londres.