Message du Guide suprême au 12e Parlement islamique

Le Guide suprême de la Révolution islamique a également déclaré que le fait d'attirer le cœur du peuple et sa gratitude sans réserve en contrepartie des services rendus au peuple et des actes justes entraîne une récompense divine, soulignant que les funérailles du défunt président et de ses chers compagnons avec la participation de plusieurs millions de citoyens sont un exemple de cette récompense divine.

Suit ci-dessus le texte de ce message, lu ce matin par le chef de son office lors de la cérémonie d’inauguration du parlement et de prestation de serment des députés.

Au nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Louange à Allah, Seigneur de l’univers, et paix et salutations à notre Maître Muhammad al-Mustafa et à sa Lignée pure, en particulier celui qui représente le trésor d’Allah sur Terre ! !

Maintenant que le 12ème Parlement Islamique commence comme toujours à la date fixée, je m’incline humblement devant Dieu le Tout-Puissant et le Tout-Sage et je Le remercie pour la continuité et la force de la démocratie religieuse, qui est le grand don de Dieu à la nation iranienne.

Chaque nouveau parlement peut créer un nouvel éclat dans la perspective lumineuse de l’avenir du pays et accroître l’espoir et la motivation de la nation. La combinaison de nouveaux députés avec des députés expérimentés et chevronnés véhicule le message que la Maison de la Nation (le Parlement), en utilisant ses pouvoirs conformément à la Constitution et en adhérant à sa lourde responsabilité en tant que l’une des piliers du pays, sera en mesure d'allier modernité et innovation avec maturité et sagesse, et de garder la législation et la supervision à l'écart des turbulences et du chaos ainsi que de la stagnation et de l’inertie.

Sans aucun doute, l’interaction disciplinée et sympathique avec les autres branches du gouvernement et le comportement collectif correct et patient au sein de la législature, contribueront à atteindre toutes les caractéristiques d’un parlement digne de son nom et feront perdurer le bon souvenir des députés.

Le point sur lequel je mets toujours l’accent est que le parlement doit procurer de la paix et de l’espoir, stimuler les déterminations et inviter à l’empathie et à la fraternité dans le pays. Au sein du Parlement aussi, les querelles médiatiques inutiles et les controverses politiques néfastes ne devraient pas occuper le temps et la courte durée du mandat de responsabilité ; Autrement, la précieuse capacité de la présence des députés à ce poste élevé sera perdue, et c’est une grande perte.

Un autre point concerne le serment de députés. Ce serment n’est ni un serment de spectacle ni une simple formalité protocolaire ; C’est un véritable serment qui entraîne des responsabilités au sujet duquel on sera interrogé dans ce monde et dans l’au-delà. Les honorables députés doivent garder ce serment religieux devant leurs yeux pendant tout leur mandat et considérer le respect de celui-ci comme un critère pour juger de leur propre performance.

Le point suivant concerne les exigences morales. Le mode de vie islamique, qui constitue une partie importante des vertus morales, devient plus important dans le domaine des défis politiques et des compétitions légitimes. C’est ici que l’alchimie de la piété, du pardon, de l’équité, de l’honnêteté, du sens des responsabilités et du travail désintéressé révèle sa vraie valeur. L’une des caractéristiques des martyrs de l’accident aérien du mois de mai (référence au crash de l'hélicoptère transportant le Président Raïssi et ses compagnons le 21 mai 2024) – pour qui tout le pays est actuellement endeuillés – était l'observation des vertus morales. Les soins moraux personnels dans ce domaine doivent être pris au sérieux.

Le dernier point consiste à rappeler que chaque député est un représentant de la nation iranienne tout entière ; Cela signifie que le travail principal du député est de défendre les intérêts nationaux. Le suivi des problèmes de la circonscription doit être effectué dans le cadre d'une vision macro des problèmes du pays, et l'approbation des plans de développement de manière extrême et au-delà de la capacité du budget de construction doit être évitée.

Chers frères et sœurs ! Travailler avec l'intention de servir les gens est une bonne action entraînant la récompense de Dieu, et Dieu, le Tout-Reconnaissant et l'Omniscient, le récompensera dans ce monde d’ici-bas et dans l'au-delà. Attirer les cœurs des gens et leur gratitude sans réserve est l'une des récompenses divines dans le monde, et les funérailles du défunt président et de ses chers compagnons avec la participation de plusieurs millions de citoyens sont un exemple de cette récompense divine. Des gens fidèles et bien avisés dans différentes villes, avec des fleurs et des larmes versées sur ces corps purs, ont ravivé la mémoire des martyrs des années 1980 (Défense Sacrée) pour la nouvelle génération du pays et ont répondu en pratique à des milliers de mensonges, de calomnies et de rumeurs. La miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur eux !

En fin de compte, je juge nécessaire de remercier les honorables députés du 11ème mandat, en particulier son président assidu (M. Mohamed Bagher Ghalibaf) et son conseil d'administration actif.

Avec mes salutations et que la miséricorde d'Allah vous accompagne !

Sayed Ali Khamenei

26 mai 2024