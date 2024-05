Mohammad Baqer Qalibaf réélu président du 12e Parlement islamique

La première session publique du 12e Parlement islamique s'est tenue, ce mardi 28 mai, au Parlement (Majlis), dans le centre-ville de Téhéran.

Mohammad Baqer Qalibaf, Mojtabi Zulnouri et Manouchehr Mutaki ont annoncé leur candidature à la présidence du 12e mandat Parlement islamique.

Mohammad Bagher Qalibaf a été élu président du 12e mandat du Parlement islamique avec 198 voix.

Les députés récemment élus du 12ème mandat du Parlement islamique d’Iran ont prêté serment, lundi (27 mai), lors de la cérémonie d'ouverture et de prestation de serment.

Le premier mandat du Parlement islamique (Madjles) a débuté le 28 mai 1980. D’après les lois de la République islamique d’Iran, le Parlement islamique est un lieu où est mis au point un système utile convenable avec les idéaux de la République islamique d’Iran et où est élaboré puis adopté les lois et les règlements islamiques pour tous les besoins de la société dans le domaine social, économique, politique, publicitaire, militaires, morale et judiciaire.