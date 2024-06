Selon Almayadeen le Hezbollah a utilisé les missile Falagh pour frapper cette usine de l’armée sioniste.

Rafael est la troisième plus grande entreprise d'armement d'Israël et appartient au régime israélien. L'entreprise produit une large gamme d'armes, avec un accent particulier sur les missiles et les systèmes de missiles.

Rafael a inauguré une nouvelle succursale de production dans la ville de Shelomi, le long de la frontière entre Israël et le Liban, en 2021.