Les États-Unis admettent que leurs forces navales sont confrontées aux combats les plus féroces depuis la Seconde Guerre mondiale ((Chef d'Ansarullah)

Al-Houthi a expliqué que nos opérations militaires de soutien à Gaza au cours de la semaine dernière se sont élevées à 10 opérations menées avec 26 missiles balistiques et ailés, des drones et des bateaux et ont ciblé 8 navires, soulignant que le nombre total de navires ciblés associés à l'ennemi israélien, américain et britannique a atteint 153 navires.

M. Al-Houthi a révélé que les opérations les plus marquantes de cette semaine ont été le ciblage du porte-avions américain "Eisenhower" pour la troisième fois dans le nord de la mer Rouge avec des missiles et sa poursuite, et l'un des développements les plus marquants a été le naufrage du navire "Tutor" après une opération de qualité des forces navales, soulignant que les membres de la marine yéménite ont pu monter à bord du navire, le truquer et le faire exploser après qu'il ait été touché par une canonnière, ajoutant qu'un deuxième navire est sur le point d'être coulé dans le golfe d'Aden.

Al-Houthi a souligné que l'impact des opérations navales sur les Américains et les Britanniques est important et s'intensifie, et que l'incapacité à empêcher les opérations est devenue claire et reconnue par les ennemis, ajoutant que l'impact des opérations navales sur la situation économique s'accroît au point que les exportateurs de vêtements et d'électronique vers l'Amérique utilisent un fret aérien coûteux.

M. Al-Houthi a expliqué que l'agression américano-britannique avait lancé 24 raids sur le Yémen, mais qu'ils n'avaient eu aucun effet, Dieu merci.

Il a souligné que les États-Unis admettaient que leurs forces navales étaient confrontées aux combats les plus féroces depuis la Seconde Guerre mondiale, et que les États-Unis se trouvaient dans une véritable impasse et un échec total, leurs dirigeants reconnaissant le développement des capacités yéménites.

M. Al-Houthi a conclu son discours en soulignant que le peuple yéménite poursuivait ses activités de soutien à Gaza et qu'à partir de la semaine prochaine, il reprendrait sa marche d'un million de personnes.