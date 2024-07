Selon une source bien informée, Haniyeh se rendra à Téhéran lundi à la tête d'une délégation politique de haut rang.

Plus de 70 délégations étrangères, dont des présidents, des vice-présidents, des premiers ministres et des présidents de parlement de différents pays, ainsi que 600 journalistes nationaux et internationaux, assisteront à la cérémonie de prestation de serment du président iranien Masoud Pezeshkian, qui se tiendra au parlement du pays le mardi 30 juillet.