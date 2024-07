La réponse à l'assassinat d’Haniyeh se fera par le biais d'opérations spéciales (mission iranienne auprès des Nations Unies)

La mission iranienne auprès des Nations Unies à New York a publié une déclaration, mercredi, heure locale, sur fond de martyre du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, soulignant que « la réponse à un assassinat sera en fait par des opérations spéciales, plus sévères et visant à instiller de profonds remords dans le cœur de l'auteur du crime ».