Attaque de missiles et de drones du Hezbollah contre le Golan syrien occupé

Téhéran-IRNA- Le Hezbollah a ciblé les colonies sionistes et les positions des forces d’occupation sionistes dans le nord des territoires palestiniens occupés et le Golan syrien occupé avec des missiles et des drones.

La riposte du Hezbollah aux agressions israéliennes nocturnes contre la Békaa ne s'est pas fait attendre. La Résistance islamique a bombardé, ce mercredi matin 21 août, la base logistique de Tsnobar dans le Golan syrien occupé avec des volées de roquettes Katioucha, a rapporté la chaîne Al-Manar. La base Tsnobar 651, située dans le Golan occupé à 18 km de la frontière libanaise, est affiliée au commandement nord de l'armée d'occupation. Elle regroupe les forces d'infanterie et un entrepôt des munitions de l'artillerie. Frappée pour la 2ème fois par la Résistance, la base est protégée par le système du Dôme de fer. La radio de l'armée d'occupation israélienne a fait état de l'éclatement d'incendies dans la région de Katzrin. Plusieurs rues et axes routiers du Golan ont été bouclés suite aux tirs en provenance du Liban. Plusieurs bâtiments ont été endommagés dans la colonie de Katzrin, dans le Golan, à la suite de tirs de missiles depuis le Liban, ont également indiqué les médias israéliens. Et puis, en riposte aux agressions de l'ennemi israélien contre les villages du sud, en particulier dans la localité de Beit Leef, la Résistance islamique a visé, ce matin, une cible sur le site israélien de Hadab Yaron avec un drone d'assaut qui a atteint son objectif. Peu auparavant à l'aube, la Résistance islamique au Liban a frappé un attroupement des soldats de l'occupation israélienne à proximité de la caserne de Zarit, avec des obus d'artillerie. L'unité de la défense aérienne de la Résistance islamique a en outre tié un missile sol-air contre un avion de combat israélien qui a violé l'espace aérien libanais dans la région sud, le forçant à se retirer vers la Palestine occupée. Parallèlement aux opérations spécifiques menées par le Hezbollah, les craintes israéliennes grandissent quant à la réponse attendue du Hezbollah à l'assassinat du haut commandant militaire Fouad Chokor. Plus tôt, le journal israélien Israel Hayom avait affirmé que la longue attente d'une réponse du Hezbollah conduira à un affaiblissement de la vigilance israélienne. L'analyste militaire du journal, Yoav Limor, a déclaré que les forces et formations israéliennes ne peuvent pas rester en alerte et sont vulnérables aux erreurs. Limor a également expliqué que « les drones sont devenus un défi majeur pour les forces armées israéliennes ».