Propagation du mensonge est la pratique habituelle du régime sioniste (Téhéran)

Téhéran (IRNA)-Interrogé par un journaliste de l'IRNA sur l'attaque présumée contre la résidence de Netanyahu et les tapages médiatiques menées par les sionistes à cet égard contre l’Iran, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la RII, Esmail Baqai, a souligné : « Le régime sioniste a été créée sur la base de mensonges et la déformation des faits et la diffusion de mensonges sont une pratique courante et permanente de ce régime d’Occupation et de ses dirigeants criminels. »