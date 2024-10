L'Iran se réserve le droit inhérent de répondre à l'agression du régime sioniste (Araghchi)

Suite à l'attaque agressive du régime sioniste contre certains centres militaires de l’Iran, le plus haut diplomate iranien, Seyyed Abbas Araghchi, a envoyé une lettre au secrétaire général des Nations Unies et au chef du Conseil de sécurité de cette organisation, appelant à une réunion urgente du Conseil de sécurité pour prendre une position décisive et condamner cette énième acte d’agression.

Dans sa lettre, Araghchi a qualifié cette action agressive du régime d’Occupation de « violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran, ainsi que des principes du droit international, notamment du quatrième paragraphe de l'article II de la charte des Nations Unies qui interdit le recours à la force et l'a fermement condamné.

Toujours dans la lettre, il est souligné que cet acte d'agression, commis parallèlement à une campagne génocidaire en cours contre les Palestiniens de la Bande de Gaza et au bellicisme au Liban, constitue « Une menace sérieuse à la paix et à la sécurité internationales et provoque davantage d'instabilité dans la région ».

Dans une autre partie de la lettre du ministre des Affaires étrangères de la RII, il est indiqué : « Bien que la plupart des projectiles tirés aient été interceptés par les systèmes de défense iraniens, l'action agressive du régime sioniste a néanmoins entraîné des dommages aux points cibles et, plus important encore, a provoqué la mort en martyr de quatre membres des forces armées de la République islamique d'Iran. »

Il avait plutôt démenti les allégations des autorités américaines selon lesquelles Washington n’était pas impliqué dans la récente agression israélienne contre l’Iran.

Abbas Araqchi a insisté sur le fait que les États-Unis apportaient clairement un soutien total à Israël dans tous ses crimes dans la région, y compris dans la bande de Gaza et au Liban, ce qui rend Washington responsable.

Le plus haut diplomate iranien a ajouté que les États-Unis avaient créé un couloir aérien pour le régime israélien lors de son agression de samedi, et lui avaient également fourni l’équipement nécessaire.

S’agissant sa demande à une réunion urgente du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’agression israélienne, il a cependant déclaré qu’il y avait peu d’espoir que cette instance puisse désamorcer la situation et à contrer les crimes du régime israélien, tant que les États-Unis et certains de leurs alliés soutiennent l’entité sioniste impunie.