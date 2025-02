L’adhésion de l'Iran aux conventions de Palerme et de CFT examinée

La session du comité mixte du Conseil de discernement des intérêts supérieurs du régime s'est tenue sous la présidence de l'Ayatollah Sadegh Amoli Larijani et en présence de représentants des comités économiques, politiques, de défense, de sécurité, juridiques et judiciaires, ainsi que du chef du Comité de Sécurité Nationale du Parlement iranien, du ministre de l'économie, du chef de la Banque Centrale et des ministres adjoints des affaires étrangères et du pétrole pour discuter des implications juridiques de l'adhésion de la République Islamique d'Iran aux Conventions des Nations Unies « Contre la Criminalité Transnationale Organisée (Palerme) » et « Contre le Financement du Terrorisme (CFT) ».

Au cours de la réunion, Mohammad Bagher Zolqadr, secrétaire du Conseil de discernement, a présenté un rapport sur les résultats de l'étude du comité technique, notant la formation d'un groupe de travail du comité conjoint au secrétariat et la tenue de réunions d'experts avec les autorités compétentes.

La question de l'adhésion de la République islamique d'Iran à la Convention sur la lutte contre le financement du terrorisme a été examinée et les comités du secrétariat général du Conseil de discernement et les membres du comité mixte ont passé en revue la question des réserves émises par la République islamique d'Iran à l'égard de cette convention, ainsi que les observations du Conseil des gardiens.

Le rapport du comité conjoint sera présenté à l'organe général du conseil de discernement et les deux projets seront soumis au vote du Parlement, après examen final par les membres du conseil de discernement.