La première conférence de presse du chef du 14e gouvernement a débuté lundi au Centre des congrès de Téhéran. Lors de la conférence de presse, le président Pezeshkian doit répondre aux questions posées par des journalistes et reporters locaux et étrangers.