Le Timcheh Amin al-Dowleh de Kashan, chef-d'œuvre géométrique des architectes iraniens

Le bazar de Kashan est considéré comme l'un des plus importants et des plus beaux marchés d'Iran. Détruit complètement à la fin du XIIe siècle de l'Hégire à la suite d'un tremblement de terre, il fut restauré et reconstruit sous la dynastie Qajar, durant les règnes de Fath Ali Shah et Nasseredin Shah. Plusieurs édifices furent construits lors de ces travaux, dont le Timcheh et la caravansérail édifiés par « Son Excellence Amin al-Dowleh ».

Le Timcheh Amin al-Dowleh est aujourd'hui l'une des principales attractions de Kashan. Situé à l'intersection de la rue Baba Afzal et de la place Kamal al-Molk, au cœur du bazar, ce joyau architectural invite les visiteurs à découvrir son histoire et son élégance intemporelle.

Le Timcheh Amin al-Dowleh est l'une des sections remarquables du bazar historique de Kashan, situé au centre de celui-ci, à côté d'une autre partie du Timcheh. Le bazar de Kashan se trouve également à l'intersection de la rue Baba Afzal et de la place Kamal al-Molk.

Le Timcheh Amin al-Dowleh, ou Caravansérail Amin al-Dowleh, est l'un des édifices de l'époque Qajar à Kashan, situé au carrefour du bazar historique de la ville, également connu sous le nom de Mianchal. À la fin du XIIe siècle de l'Hégire, le bazar a été détruit par un tremblement de terre, puis restauré pendant la période Qajar grâce aux efforts de Farrokh Khan Ghafari, surnommé Amin al-Dowleh, une figure éminente de l'époque. L'une des sections ajoutées au bazar de Kashan est ce Timcheh, qui a été nommé d'après son fondateur, Amin al-Dowleh. La construction de ce Timcheh a duré de 1280 à 1284 de l'Hégire, et son architecte était le maître Ali Maryam Kashani.

Madame Deolafoué, une Française qui, à la fin du siècle dernier, a effectué des études approfondies sur les monuments historiques lors de son voyage en Iran, exprime son avis sur les caravansérails de Kashan, et en particulier sur le Timcheh Amin al-Dowleh, dans son livre de voyage : "Le bazar de cette ville est vaste et son toit est composé de petites coupoles reliées entre elles. Il y a aussi des caravansérails dispersés, servant de dépôt pour les marchandises. Ces caravansérails sont des lieux de commerce, à part ceux où les voyageurs peuvent loger."

Ces caravansérails possèdent des bâtiments luxueux et décorés. L'un des meilleurs exemples est le caravansérail récemment construit par les commerçants. Il a une forme de prisme à base carrée et possède des portes d'entrée des deux côtés. Tout le bâtiment est en briques et présente un bel aspect. Son toit comporte trois grandes lucarnes qui éclairent suffisamment l'espace intérieur. Ce bâtiment important, rempli de marchandises précieuses, illustre mieux que tout autre inventaire ou calcul l'importance commerciale, la prospérité et le développement de la ville.

Le Timcheh Amin al-Dowleh a été inscrit dans la liste du patrimoine culturel national le 29 janvier 1975, sous le numéro d'enregistrement 1016.

Le Timcheh Amin al-Dowleh est constitué de trois étages d'une structure solide et élevée, avec une vaste ouverture. En termes de largeur et de longueur, c'est un bâtiment imposant et majestueux. Ce monument, en plus de sa beauté remarquable et de ses chefs-d'œuvre géométriques, est un exemple de solidité. Le plan et l'architecture du bâtiment témoignent d'une telle précision et expertise qu'après cent ans, on n'y trouve aucune fissure ni dégradation dans ses fondations.

Le plafond du Timcheh Amin al-Dowleh est magnifiquement décoré avec des stalactites en briques et en céramique, ainsi que des arcs typiquement iraniens. En raison de l'absence d'un système de voûtes en encorbellement, une couverture romaine a été utilisée, ce qui a permis d'augmenter la hauteur du plafond. De plus, l'absence des contraintes structurelles de la technique de construction de type Yazdi a permis à l'architecte de réaliser cette décoration avec une grande facilité.

Le Timcheh Amin al-Dowleh comprend un vestibule et un espace central, avec des chambres disposées sur deux étages autour de celui-ci. Ce Timcheh est relié au bazar par deux grandes portes en bois. L'une mène à une petite cour octogonale, tandis que l'autre conduit à une grande cour rectangulaire au sud, et ensemble, elles forment un seul ensemble qui est considéré comme l'un des meilleurs chefs-d'œuvre de l'architecture iranienne de la seconde moitié du XIIIe siècle de l'Hégire.