Le développement des liens avec les pays d'Amérique latine est une priorité de la politique étrangère de l'Iran (Pezeshkian)

Lors d'un appel téléphonique reçu du président colombien Gustavo Petro mardi soir, Pezeshkian a déclaré : « La République islamique d'Iran est prête à développer des relations avec la Colombie et se félicite de la mise en place de plates-formes de coopération dans divers domaines régionaux et internationaux entre les deux pays ».

Il a souligné que le développement des relations et des synergies avec les pays d'Amérique latine serait l'une des priorités de la politique étrangère de la République islamique d'Iran : « Dans les circonstances actuelles très sensibles, où les décisions prises aux États-Unis peuvent mettre le monde entier face à de nombreux problèmes, le rapprochement, le consensus et le développement des interactions entre les pays indépendants du monde sont essentiels.

Le président Pezeshkian a estimé que les positions courageuses du gouvernement et du peuple colombiens, qui soutiennent le peuple opprimé de Gaza, condamnent la politique de déplacement forcé et de génocide dans cette région et contribuent à faire avancer les pourparlers de paix, méritaient d'être appréciées à leur juste valeur.

Pour sa part, le président colombien a exprimé l'intérêt de son pays pour le développement des relations avec la République islamique d'Iran et a déclaré : « Les circonstances délicates auxquelles le monde est confronté aujourd'hui ont multiplié la nécessité d'une synergie et de relations étroites entre nous ».

La Colombie est toujours prête à soutenir le peuple palestinien et nous espérons pouvoir jouer un rôle dans l'instauration d'une paix durable pour les Palestiniens, a-t-il dit.

Gustavo Petro a enfin transmis les salutations et le respect du peuple colombien au président et au peuple iranien et a exprimé son désir de rencontrer le président Pezeshkian.