Les flammes ravagent une île française au sud de l’Océan Indien

Une île de 58 km2, située au sud de l’océan Indien, sur l’ancienne route maritime reliant l’Europe à l’Asie de l’Est. Depuis janvier 2025, l’île Amsterdam, une partie des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf) brûle mais la France ne peut rien faire pour arrêter les feux. La station des pompiers la plus proche se trouve à La Réunion (à une distance de près de 3000 km) et leur bateau doit parcourir six jours en Océan Indien pour y arriver.

Les relais de télécommunication, le système d’alimentation électrique relié à des panneaux photovoltaïques ainsi que le système de collecte d’eau de pluie ont été déjà touchés par les flammes.

À mi-chemin entre La Réunion, l’Australie et l’Antarctique, l’île Amsterdam est découverte, le 18 mars 1522, par l’équipage du navigateur Magellan, de retour des Philippines, après avoir fait leur tour du monde.

L’île accueille une base météorologique et un centre de recherche sur les changements climatiques.