Le ministre iranien de la défense et le chef d'état-major des forces armées omanaise se sont rencontrés à Téhéran

Le ministre iranien de la défense, le général de brigade Aziz Nasirzadeh, et le chef d'état-major des forces armées omanaise, l’amiral Abdullah Khamis Al Raïssi, lors d’une rencontre, mardi à Téhéran, ont souligné les liens d'amitié culturels, sociaux et de longue date entre l’Iran et Oman.

Ils ont également mis l’accent sur la volonté politique commune de développer des relations dans différentes dimensions.

Le ministre iranien de la Défense et le chef d'état-major général des forces armées d'Oman ont toujours considéré que les relations entre les deux pays étaient basées sur le respect mutuel et la confiance, et ont discuté et négocié des questions d'intérêt régional et international.

Les deux parties ont également discuté des stratégies pour le développement de la coopération bilatérale en matière de défense.