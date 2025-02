Nous sommes autonomes en matière de technologie des drones (commandant de la force aérienne de l'armée iranienne)

En margé de la visite au mausolée du fondateur de la République islamique d'Iran, feu l'imam Khomeini, à la veille du 46e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique, le général Vahidi, en insistant sur le fait que la préparation au combat de la force aérienne augmente jour après jour, a déclaré : Grâce aux efforts des braves hommes de la force aérienne et des travailleurs de l'industrie du pays, nous avons échappé à la dépendance, et nous déclarons avec toute notre force que nous avons atteint l'autosuffisance à 100 % dans le domaine de la force aérienne.

Il a souligné que la force aérienne utilise des équipements entièrement locaux et a rappelé : Nous avons obtenu de très bons résultats, dont l'un concerne les drones (avions sans pilote), et la force aérienne est devenue le pôle des drones dans l'Armée de la République islamique.

Nous avons conçu, fabriqué et testé un drone stratégique à longue portée au sein de la force aérienne, ce qui constitue l'un de nos grands succès. Ce drone augmente considérablement notre capacité de combat. Dans le cadre de la remise en état des avions de la force aérienne, tous les avions à notre disposition, qu'il s'agisse d'avions de transport ou de chasseurs et d'avions d'entraînement, sont entièrement révisés dans notre pays par mes collègues de la force aérienne et de l'industrie aéronautique nationale. De plus, toute la formation des pilotes est réalisée à 100 % dans le pays, a expliqué le général.

Il a également souligné que les sanctions avaient d'abord eu un impact sur la force aérienne, ajoutant : «Ces sanctions ont renforcé notre résilience et nous ont permis de nous tenir debout avec force et autonomie.»