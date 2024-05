La police américaine a arrêté plus de 2 000 manifestants pro-palestiniens

Selon l’IRNA, Associated Press a écrit : Des manifestations et des arrestations ont eu lieu dans presque toutes les régions états-uniennes. Mais ce sont les manifestations des dernières 24 heures à l'Université de Californie à Los Angeles qui ont retenu le plus d'attention alors que la police anti-émeute a attaqué les manifestants tôt jeudi, heure locale.

Des centaines de manifestants à l’Université de Californie ont refusé l’ordre de la police de quitter le lieu de la manifestation et ont formé une chaîne humaine. La police a également utilisé des bombes assourdissantes pour les réprimer.

Les responsables de la police californienne ont annoncé qu'au moins 200 personnes avaient été arrêtées dans le cadre de la répression de ces manifestations.

Le recours à la violence et aux outils policiers pour affronter et réprimer les rassemblements et les manifestations de plus en plus pacifiques d'étudiants et de jeunes américains et l'entrée de la police dans l'environnement universitaire vont à l'encontre des affirmations de ce pays concernant le principe de liberté d'expression et de liberté de rassemblement et fait régner une ambiance policière dans les centres universitaires.

Le président américain Joe Biden, en réponse au soulèvement des étudiants dans toutes les universités du pays, et sans mentionner que ces étudiants protestent contre les crimes du régime sioniste à Gaza, a déclaré : « Bien qu'il existe un droit de manifester aux Etats-Unis, il n'y a pas de place pour r haine ou violence. »

Il a ajouté : « Je comprends que le peuple (d'Amérique) a des sentiments forts et des convictions profondes, et en Amérique, nous respectons leur droit de s'exprimer et de protéger ces droits, mais cette (question) doit être résolue sans violence, sans destruction, sans haine et se faire dans le cadre de la loi.

Proche allié d’Israël, Biden a accusé les manifestants (partisans de la nation palestinienne contre la guerre génocidaire en cours dans la bande Gaza) de susciter la peur et l’intimidation et a avancé que les Etats-Unis ne sont pas un pays de non-loi.