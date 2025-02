Le manque d’engagement et les promesses non-tenues des Etats-Unis : « l’Iran ne tolère plus »

Téhéran (IRNA)-Réagissant à la politique de pression maximale des Etats-Unis menée contre l’Iran, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré ce samedi que « la levée des sanctions nécessite certes des négociations, « mais non pas sous pression maximale », ajoutant : « Les négociations ne peuvent pas avoir lieu en réprimant son interlocuteur et en position de faiblesse, car cela ne s'appelle plus négociation et c'est une forme de capitulation. Nous n'irons jamais à la table des négociations de cette façon ».

Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, s’exprimant ce samedi 8 février lors du sixième séminaire sur le méthanol en Iran, a insisté sur la nécessité de décourager les instigateurs des sanctions : « La mission de neutralisation des sanctions est un devoir collectif », a-t-il déclaré en soulignant : « La levée des sanctions passe par des négociations, mais celles-ci ne peuvent avoir lieu sous une politique de pression maximale. Une négociation menée en position d’infériorité n’est plus un dialogue, mais une soumission. Nous n’accepterons jamais de négocier dans de telles conditions. » Insistant sur l’importance d’une « approche réfléchie et stratégique », Araghchi a affirmé : « Les négociations doivent être intelligentes. La République islamique d’Iran n’a jamais abandonné les discussions et ne le fera pas. L’expérience du JCPOA (Plan d’action global conjoint sur le nucléaire iranien de 2025) a démontré que les États-Unis ne respectent pas leurs engagements, et l’Iran ne leur permettra pas de répéter ces promesses non-tenues. » « Nous ne sommes pas disposés à négocier avec un pays qui, tout en prétendant dialoguer, signe simultanément de nouvelles sanctions contre nous », a ponctué le plus haut diplomate iranien.