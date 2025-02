Araghchi : l'Iran et le Turkménistan s'opposent au déplacement forcé des habitants de Gaza

Lors de cette conférence tenue ce mercredi 12 février à Téhéran en présence de Rashid Meredov, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Turkménistan, Araghchi a souligné que des négociations approfondies, notamment sur les affaires économiques, avaient eu lieu ces derniers jours et que la rencontre du mercredi était productive.

Il a rappelé la profondeur des relations entre les deux pays, fondées sur des liens culturels et civilisationnels anciens. "L'Iran a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance et la neutralité du Turkménistan, un principe fondamental que nous respectons", a-t-il affirmé.

Le chef de la diplomatie iranienne a également présenté ses félicitations au Turkménistan pour l'adoption de deux résolutions majeures à l'ONU, l'une sur la paix et la confiance internationales, et l'autre sur la paix dans le Caucase, soulignant que l'année 2025 a été désignée comme l'Année de la paix et de la confiance internationale. Il a ajouté que le président iranien participerait à la Conférence sur la paix et la confiance organisée par le Turkménistan.

Araghchi a précisé qu'il avait discuté avec son homologue turkmène de la situation en Palestine, ajoutant que les deux pays partagent la même position en faveur du peuple palestinien et contre tout projet de déplacement forcé des habitants de Gaza. "Ces plans vont à l'encontre des principes du droit international, de l'humanité et des objectifs de la communauté internationale", a-t-il conclu.