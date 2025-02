L'Iran accueille toujours l'élargissement des relations avec le Turkménistan", (Pezeshkian)"

Lors d’une rencontre mercredi à Téhéran avec le ministre turkmène des Affaires étrangères Rachid Meredov, il a réaffirmé la politique de bon voisinage de la République islamique d’Iran dans ses relations avec les pays voisins. Il a également évoqué son récent entretien téléphonique avec le président turkmène, précisant que les instructions nécessaires ont été données aux autorités compétentes afin d’explorer de nouvelles opportunités de coopération avec le gouvernement turkmène et de lever les obstacles entravant la mise en œuvre des projets communs.

En allusion à la prochaine réunion des Premiers ministres des pays riverains de la mer Caspienne à Téhéran, Pezeshkian a précisé : "La République islamique d'Iran souhaite élargir ses relations avec les pays riverains de la mer Caspienne sur la base de la paix, de l’amitié et du bon voisinage. Cette approche sera mise en avant lors de cette assise, avec un accent particulier sur la recherche de solutions pratiques pour le développement de la coopération."

De son côté, le ministre turkmène des Affaires étrangères a transmis les salutations chaleureuses du président turkmène à son homologue iranien, Massoud Pezeshkian. Il a également souligné l'importance des accords et des projets de coopération entre les entreprises iraniennes et turkmènes dans divers secteurs, notamment le transport et l’énergie, et a exprimé le souhait d'intensifier la collaboration bilatérale dans tous les domaines.

Meredov a également fait allusion à la tenue prochaine de la Commission mixte de coopération économique irano-turkmène et a exprimé l’espoir que cette réunion contribue au renforcement des relations économiques entre les deux pays. "Les relations irano-turkmènes revêtent une grande importance pour notre gouvernement, et nous souhaitons les approfondir dans tous les domaines," a-t-il souhaité.

Par ailleurs, le ministre turkmène des Affaires étrangères a officiellement invité le président iranien à participer à la Conférence sur la paix et la confiance internationale, qui se tiendra au Turkménistan. Il a également annoncé que son pays enverrait une délégation de haut niveau à la réunion des pays riverains de la mer Caspienne, prévu à Téhéran.