Accusations d’une diplomate américaine contre Téhéran à propos de la Syrie et réponse ferme de l’ambassadeur iranien

New York – IRNA – Lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, Dorothy Shea, diplomate américaine, a accusé Téhéran de compromettre la stabilité et la sécurité en Syrie. En réponse, Amir Saeid Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l'Iran à l'ONU, a fermement rejeté ces allégations, les qualifiant d'« infondées » et destinées à « déformer la réalité et induire en erreur la communauté internationale ».

Lors de la réunion consacrée au Moyen-Orient, Dorothy Shea, représentante adjointe des États-Unis à l’ONU, a déclaré que « les membres du Conseil de sécurité doivent insister pour que tous les groupes syriens soient largement représentés dans l’avenir du pays ». Elle a exprimé son inquiétude quant à l’émergence de nouveaux groupes armés en Syrie qui, selon elle, alimenteraient la violence et chercheraient à entraîner Israël dans un conflit direct. Elle a également allégué que ces groupes continuent de recevoir un soutien financier et logistique de l’Iran, même après le retrait officiel des forces iraniennes de Syrie. « Il est clair que l’Iran cherche à rétablir sa présence en Syrie avec des intentions malveillantes. Pour cette raison, nous devons collectivement exiger que l’Iran cesse de déstabiliser la Syrie », a-t-elle prétendu. Réponse ferme de l’Iran En réaction, Amir Saeid Iravani, représentant permanent de l'Iran à l'ONU, a rejeté catégoriquement ces accusations iranophobes, soulignant qu'elles n'étaient « ni nouvelles, ni surprenantes », mais simplement « le fruit amer de directives de Washington visant à accuser systématiquement Téhéran lors de chaque réunion du Conseil de sécurité ». Le diplomate de la République islamique d’Iran, a dénoncé le fait que les États-Unis violent depuis des années la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie sous prétexte de lutter contre le terrorisme, tout en protégeant des groupes terroristes et en soutenant Israël dans ses ambitions expansionnistes. L’ambassadeur d’Iran a réaffirmé l'engagement de son pays à jouer un rôle constructif en coopération avec l’ONU, les partenaires régionaux et le gouvernement syrien, qui représente la volonté du peuple syrien. Il a également exprimé son soutien aux efforts de l’envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Geir Pedersen, et insisté sur l’importance du rôle central de l’ONU dans le processus de paix et de stabilisation du pays.