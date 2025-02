Déplacement forcé des Palestiniens : décryptage d'une initiative américaine

1. Bonjour et merci infiniment de nous avoir accordé votre temps pour cet entretien, Maître Chamy. Quels sont, selon vous, les objectifs de Trump dans son plan visant à déplacer de force la population de Gaza ?

Le plan de Trump propose de déplacer les Palestiniens de Gaza vers des pays voisins, notamment l'Égypte et la Jordanie, afin de transformer Gaza en une destination touristique surnommée la "Riviera du Moyen-Orient". Officiellement, l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des Palestiniens déplacés et de stabiliser la région. Cependant, cette initiative s'inscrit dans une longue tradition de la politique américaine au Moyen-Orient, visant à redessiner la carte géopolitique selon ses intérêts stratégiques. En soutenant des projets qui favorisent Israël, les États-Unis cherchent à renforcer leur influence tout en marginalisant les revendications palestiniennes. Cette approche a souvent été critiquée pour son manque de considération envers les droits des populations locales et sa tendance à imposer des solutions unilatérales.

Cette politique ne peut pas se poursuivre de cette manière !

Les Etats Unis ne peuvent pas s’étonner que leur politique au Moyen Orient soit considérée comme détestable, surtout qu’actuellement ils mettent leurs alliés les plus fidèles dans leurs derniers retranchements en particulier l’Egypte et la Jordanie.

2. Le plan de Trump n’est-il pas une continuation de la politique de génocide contre les Palestiniens ?

De nombreux observateurs considèrent que le plan de Trump pourrait être assimilé à une forme de nettoyage ethnique, voire de génocide culturel, en raison du déplacement forcé de populations de leur terre ancestrale. Cette politique rappelle les précédentes interventions américaines au Moyen-Orient, où des actions militaires et politiques ont conduit à des déplacements massifs de populations, comme en Irak ou en Afghanistan. Ces interventions ont souvent été justifiées par la promotion de la démocratie ou la lutte contre le terrorisme, mais ont entraîné des conséquences humanitaires désastreuses, exacerbant les tensions ethniques et religieuses.

En tout cas, le déplacement massif envisagé par le projet constitue un crime de guerre visé par le statut de Rome (article 8.2)

3. De nombreuses élites et analystes ont décrit le plan de Trump comme un exemple concret de destruction d’une nation dans sa patrie ancestrale. Quelle est votre opinion à ce sujet ?

Le plan de Trump est perçu par beaucoup comme une tentative de détruire l'identité nationale palestinienne en les déracinant de leur terre. Cette approche s'inscrit dans une stratégie plus large de la politique américaine au Moyen-Orient, visant à restructurer la région selon des lignes favorables à ses intérêts, souvent au détriment des identités nationales et des souverainetés locales. Des initiatives similaires ont été observées lors des interventions en Libye et en Syrie, où le soutien à certains groupes a contribué à la fragmentation des nations et à la déstabilisation régionale.

En réalité, il n’y a rien de nouveau dans cette stratégie qui est appliquée sous différentes formes mais l’objectif est toujours le même comme effacer les patrimoines des peuples afin d’imposer une colonisation cognitive.

4. Selon certains sondages, plus de la moitié du peuple américain s'oppose au projet de Trump de forcer le déplacement des Palestiniens. De nombreux experts voient dans cette décision un soutien de Trump au gouvernement Netanyahu, qui n’a pas réussi à atteindre ses objectifs au cours de la guerre de seize mois à Gaza. Quelle est votre opinion à ce sujet ?

Le soutien de Trump au gouvernement Netanyahu s'inscrit dans une alliance stratégique de longue date entre les États-Unis et Israël. Cette relation spéciale a souvent conduit les États-Unis à adopter des positions pro-israéliennes, parfois en dépit de l'opinion publique américaine et des critiques internationales. Cette politique a alimenté des ressentiments dans le monde arabe et a été perçue comme un facteur de déstabilisation au Moyen-Orient, compromettant les efforts de paix et exacerbant les tensions régionales.

Les américains ne sont ni plus intelligents ni plus idiots que les autres peuples !

Les américains ressentent de plus en plus les méfaits de la politique de leur dirigeant, ce qui explique en partie la réaction des universités notamment concernant ce qui se passe à Gaza, ce malgré la puissance des groupes qui dénoncent les mouvements de la rue et celles des étudiants.

D’ailleurs, nous allons commencer à constater au fur et mesure une montée en puissance du courant que j’appelle impérialiste pour tenter de faire oublier « l’épisode » de Gaza en parlant notamment de la Shoah ou de faits divers voire des la vie des prisonnier israéliens qui étaient détenus à Gaza …

Ce sont des thèmes qui vont être évoqués pour effacer des mémoires le souvenir de Gaza.

Ce sont des procédés très connus dans le domaine la psychologie sociale.

5. Quelle est votre évaluation du soutien de certains pays arabes à ce plan Trump et de la trahison que certains pays arabes ont commise à l’encontre du peuple palestinien ?

Le soutien ou le silence de certains pays arabes face au plan de Trump peut être interprété comme une trahison envers la cause palestinienne. Cette attitude reflète les divisions au sein du monde arabe et la réorientation de certaines politiques étrangères vers des alliances avec les États-Unis et Israël, souvent motivées par des intérêts économiques ou sécuritaires. Cette dynamique illustre l'influence persistante de la politique américaine au Moyen-Orient, qui parvient à façonner les relations interarabes et à affaiblir la solidarité arabe traditionnelle envers la Palestine.

Aujourd’hui certains pays arabes sont devant un dilemme notamment fa ce à leur population même si la plupart des dirigeant sont cyniques et se moquent éperdument du sort des palestiniens.

D’ailleurs, la Turquie est dans la même situation !

Cela explique la réponse d’Erdogan à ses sympathisants qui lui demandaient les conduire vers AL QODS « qui attend finira par vaincre ». « man sabar intasar ».

Comme il était en difficulté, il a trouvé cette pirouette !

6. La tentative de Trump de normaliser les relations d'Israël avec les pays arabes, un plan qui avait été pratiquement oublié avec la guerre de Gaza.

Les efforts de Trump pour normaliser les relations entre Israël et certains pays arabes, notamment à travers les Accords d'Abraham, visaient à restructurer les alliances régionales en faveur des intérêts américains et israéliens. Cependant, ces initiatives ont souvent ignoré la question palestinienne, considérée comme centrale par de nombreux acteurs régionaux. La guerre à Gaza a mis en évidence les limites de cette approche, en ravivant les tensions et en soulignant l'importance de résoudre le conflit israélo-palestinien pour assurer une paix durable au Moyen-Orient.

D’ailleurs cette question est liée à la précédente.

L’abandon de leur souveraineté et de leur indépendance s’est illustré notamment dans leur soumission pendant toute la guerre à Gaza mais cela continue puisque TRUMP les rackette davantage en exigeant même les revenus de la Mecque !

7. Selon vous, quelle est la meilleure solution à la question palestinienne ? Netanyahou a-t-il atteint ses objectifs dans la guerre ?

La solution à la question palestinienne nécessite une approche équilibrée qui respecte les droits des Palestiniens tout en assurant la sécurité d'Israël. Une solution à deux États, avec des frontières définies et des garanties de sécurité, a été largement proposée. Cependant, la politique américaine au Moyen-Orient, souvent perçue comme biaisée en faveur d'Israël, a entravé les progrès vers cette solution. Concernant les objectifs de Netanyahu dans la guerre, bien que certaines cibles militaires aient été atteintes, les coûts humains et la dégradation de l'image internationale d'Israël suggèrent que les objectifs politiques à long terme n'ont pas été réalisés.

Virtuellement il y a des objectifs militaires qui ont été atteints, cela parait même incontestable.

La question se pose sur la durée !

Est-ce que Israël et les Etats Unis ont réglé la question palestinienne des celle des autres territoires occupés notamment au Liban et en Syrie, assurément non !

La résistance est toujours là et son potentiel est susceptible d’être reconstruit voire de manière plus efficace en appliquant les règles « du retour sur expérience ».

L’avenir dira les perspectives de chacune des parties sur le terrain, mais il ne faut pas vendre la peau de l’Ours !

Quant à la meilleure solution au problème palestinien, il s’agit d’une question qui a fait travailler pas mal de cerveaux !

La question peut se poser différemment avec l’idée de savoir si nous voulons une solution équitable et durable ou une solution qui fera couver les frustrations jusqu’à la nouvelle explosion.

Me concernant, comme tenu de la situation actuelle il n’y a que la solution possible qui celle d’un seul Etat qui s’étend sur l’ensemble du territoire de la Palestine historique et qui respecte le droit international notamment les résolutions de l’ONU qui prévoient le droit au retour.

Cet Etat sera nécessairement démocratique et donnera à chacun de ses citoyens les mêmes droits. C’est l’exemple de l’Afrique du Sud après la disparition de l’Apatride que je retiens.

Il faudra plus de temps et d’espace pour développer ce concept qui devient le seul possible et plausible et qui respecte les droits humains…