Décès de l’islamologue français Christian Bonaud: Larijani présente ses condoléances

Le président du Parlement iranien, Ali Larijani, a décrit le philosophe et islamologue français Yahya Christian Bonaud comme une figure éminente du domaine des sciences islamiques et un professeur de philosophie et de religions. Ces dernières années, il a activement participé à la promotion et à la mise en place des enseignements islamiques, notamment en Europe.

Yahya Bonnaud qui se trouvait en Côte d'Ivoire, pour des interventions à l'occasion du mois de Ramadan, est décédé après un accident dont les circonstances ne sont pas encore précises.

Né en 1957 à Fribourg-en-Brisgau en Allemagne, dans une famille catholique, Christian Yahya Bonnaud était un islamologue français, auteur d’une traduction et d’un commentaire du Coran en français.

Il a commencé à étudier l’arabe, ce qui lui a permis de se familiariser avec les œuvres de Henry Corbin, qui avait introduit l’islam chiite en Occident. La découverte de l’œuvre du penseur et métaphysicien René Guénon a été à l’origine de sa conversion à l’islam en 1979.

Professeur au centre théologique Jami’at-ul-Mustafa en Iran, auteur d’une thèse de doctorat sur « Les œuvres philosophique de l’imam Khomeini », traduit en français sous le titre « Un gnostique méconnu du 20e siècle » (éditions Albouraq), et qu’il prépara en Iran sous la férule de Seyyed Jalal al-Addin Ashtiani, Christian Yahya Bonnaud était également l’auteur d’un ouvrage sur les doctrines du soufisme, autre volet islamique qu’il maîtrisait.

« C’était un puits de connaissance. Nous avons perdu un grand transmetteur de l’islam en langue française. Au nom des éditions Albouraq, je présente mes condoléances à ses proches », a déclaré M. Mansour des éditions Albouraq, l’un des éditeurs de Christian Bonnaud.

