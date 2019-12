Coupe du Monde de Beach Soccer: Paria Chahriyari devient la première femme à superviser la finale

La Coupe du Monde de Beach Soccer du Paraguay 2019 a débuté le 21 novembre et ce soir les deux finalistes à savoir l’Italie et le Portugal sont aux portes de la gloire.

L'Iranienne Paria Chahriyari, en tant que la première femme à assister à un événement de ce genre pour le Beach Soccer, doit donc superviser un match très sensible.

L’Italie, vainqueur de la Russie en prolongation, et le Portugal, qui a triomphé du Japon aux tirs au but, s’affrontent dimanche en finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Paraguay 2019.

Les Italiens tiennent là une occasion unique de décrocher leur première couronne mondiale dans cette discipline, tandis que les Portugais ont déjà soulevé le trophée chez eux, en 2015.

Il est à noter que l’équipe de football de plage d'Iran n’a pas été autorisée à participer aux jeux, mais à présent, avec la présence de Madame Chahriyari, l’Iran a son représentant à la finale de la Coupe du monde.

